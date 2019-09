Alvino: "Godiamoci Elmas, facciamo un plauso allo scouting della società! Liverpool? Il Napoli farà una grande partita"

Notizie Calcio - Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ognuno a casa sua fa i comodi suoi, forse qualcuno salta sul divano, sale in piedi sulla sedia, non lo so... La convenzione con il Comune? Non vedo novità né criticità, va firmata così com'è e sicuramente sarà fatto. Godiamoci questo Napoli e questi giovani talenti, godiamoci Elmas invece di dire cose assurde del tipo 'sarà ceduto per fare una ricca plusvalenza'. Piuttosto, facciamo un plauso allo scouting della società azzurra che riesce a pescare dei diamanti grezzi come il macedone ma anche come Fabian. Ho la sensazione che il Napoli farà una grandissima partita contro il Liverpool".