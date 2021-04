Alvino: "Gattuso e ADL si separano consensualmente! Napoli vigile sul mercato, bisognerà aspettare fine stagione"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mercato vigile ma non in movimento del Napoli, tutto dipenderà dal piazzamento di fine stagione. Bisognerà aspettare la fine del campionato. Gattuso se va via con la qualificazione in Champions avrà un voto alto della sua esperienza a Napoli. Resto prudente riguardo la questione Gattuso-Napoli, ad oggi però è difficile che si continui. Le parti verso la divisione consensuale".