Alvino: "Di Lorenzo rischia la tribuna,il Napoli ha già deciso. Infastidisce una mossa di Giuntoli"

Calciomercato Napoli - Carlo Alvino è interenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dando aggiornamenti di mercato sul Napoli e sulla vicenda Di Lorenzo:

"Per il Napoli la sacralità del contratto di Di Lorenzo non va nemmeno messo in discussione. Per il Napoli Giovanni Di Lorenzo è un giocatore incedibile per il contratto in essere. Le dichiarazioni 'sono tutti cedibili' fanno parte del tifoso De Laurentiis che è rimasto deluso della stagione vissuta. Per il Napoli Di Lorenzo non si muove, se dovesse mancare il buon senso il Napoli potrebbe arrivare anche all'estrema misura mandandolo in tribuna e panchina per lungo tempo. Il Napoli è fermo e non vuole venderlo, la corte spietata di Giuntoli è un altro punto che infastidisce la società. Al momento non ci sono offerte ufficiali per Di Lorenzo. Il Napoli lo valuta 60 milioni di euro".