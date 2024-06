Alvino: "Di Lorenzo per me non è più un giocatore del Napoli! Chiesa cambi atteggiamento, i giocatori antisportivi non mi piacciono. Su Hermoso..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Politano e Chiesa? Con Conte all’Inter ricordo non scoccò la scintilla, e Politano infatti arrivò al Napoli. Politano ha un feeling particolare con la Roma, è cresciuto lì: il suo agente dice che i contratti valgono fino ad un certo punto, allora vale anche per lui e non solo per Di Lorenzo.

Per me il capitano non è più un giocatore del Napoli, perchè cambiare idea? Se Giuffredi parla a nome suo, allora le sue parole sul ciclo finito sono indicative: porterò sempre Di Lorenzo nel cuore, ma se decide di chiudere l’avventura per motivi a noi sconosciuti, allora finisce qua.

Chiesa? A me piace il calciatore che in campo è serio e sportivo, deve cambiare atteggiamento perché a me i giocatori antisportivi e irritati non piacciono a prescindere dalla loro bravura.

Hermoso? Il Napoli lo valuta, ma ci sono sempre dei parametri da seguire perchè il Napoli non è il Real Madrid“