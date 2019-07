Alvino: "Di Lorenzo è il numero uno nel suo ruolo. Insigne vuole lo scudetto da capitano. Gaetano? Resterà a Dimaro per tutto il periodo"

Calciomercato Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il collega, Carlo Alvino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Bella conferenza stampa da parte di Ancelotti, è stato anche un severo censore, ha fatto un pizzico di autocritica riguardo la scorsa stagione. E' il simbolo della chiarezza. Ancelotti non è un bugiardo, disse già a gennaio che avrebbero riscattato Ospina e così è stato. James Rodriguez sì, Maurito Icardi no, questo è il mio punto di vista. Manolas-Koulibaly coppia da scudetto? Il Napoli lotterà per lo scudetto, è giusto che il Napoli si presenti ai nastri del campionato con una squadra molto forte. Va fatto un plauso ad Ancelotti per la chiarezza, ha detto che non ha chiesto alcuna cessione. Allan, Insigne e Koulibaly, nessuno dei tre ha manifestato la minima voglia di andar via. Ho un pallino quest'anno che è Ghoulam, si vede che è tornato ad essere devastante. Quando l'ha detto Ancelotti mi sono rinfrancato, è un grande acquisto. Il Ghoulam pre infortunio era il miglior esterno d'Europa. Sono contentissimo per lui perchè lo merita come uomo e come professionista. Andatevi a leggere ciò che scrive la Lega Calcio, andate a vedere chi ha fatto meglio di Di Lorenzo, nessuno ha fatto meglio di lui quest'anno. E' il numero uno ed il Napoli ha preso il migliore nel ruolo della stagione che si è appena conclusa. Fabian? All'Europeo sembrava il fuoriquota coi ragazzini e la Spagna non è una squadra scarsa. Trovare uno come lui non sarà facile, ci cono due giocatori nel mirino del Napoli che sono Elmas ed Almandra. Spero che con la bravura di Giuntoli possa prendere un calciatore giovane con determinate caratteristiche. Quando riesci ad imporre alla Roma le tue condizioni per uno come Manolas e quando ti siedi al tavolo col Real Madrid non da 'povero Cristo', ma da club serio vuol dire che hai fatto un salto di qualità molto grande. Leggo e sento che Lorenzo Insigne sia diventato un pacco postale, leggo che il Napoli vuole cederlo. Lorenzo Insigne ha un sogno di vincere con la maglia del Napoli e con la fascia di capitano. Insigne ha chiesto aiuto ai tifosi nei momenti di difficoltà. Spero che qualcuno, dopo le parole di Carlo Ancelotti, si tranquilizzi riguardo una sua eventuale partenza. Gaetano? Ha già fatto vedere i suoi numeri, sono certo che sarà in ritiro per tutto il periodo. Può darsi che il Napoli lo tenga con sè anche in stagione".