Alvino: "De Laurentiis fa da pompiere in questo momento, è stato molto propositivo. Sono preoccupato, ho paura"

Notizie calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La situazione in casa Napoli va monitorata, sono curioso cosa uscirà fuori dal comunicato congiunto delle squadre di Serie A. Mettere insieme le varie posizioni e gli interessi dei presidenti non è facile. De Laurentiis ha fatto da paciere, da pompiere, è stato molto propositivo ed ha smussato diverse situazioni difficili da far venire a soluzione. Il calcio deve solo ascoltare le indicazioni che arrivano dal mondo scientifico e dal governo, non c’è altro da fare. Fare fughe in avanti ipotizzando riprese del campionato è solo un esercizio d’ottimismo che fa piacere a tutti, ma cozza con la triste realtà di questi giorni. Mi piacerebbe se si dovesse riprendere il 1 giugno, vorrebbe significare che siamo tornati alla vita di tutti i giorni. Io sono preoccupato, ma è una preoccupazione che mi fa osservare in maniera maniacale tutte le disposizioni per evitare il contagio. Non nascondo che la preoccupazione sfocia nella paura vera e propria, ma è un modo per non abbassare mai la guardia”.