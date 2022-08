Alvino: "Clamoroso ritardo del Napoli sul portiere, Navas in forte rialzo su Kepa"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Forte rialzo le quotazioni di Keylor Navas per la porta del Napoli rispetto a Kepa. Si ipotizzava oggi l’arrivo di Kepa, ma niente da fare. C’è forte gradimento per il giocatore, ma il Napoli è clamorosamente in ritardo sul ruolo del portiere che è uno dei ruoli più delicati in una squadra di calcio. Spero che si chiuda tutto prima della prima giornata di Serie A".