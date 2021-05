Alvino: "C'è la fila alla Filmauro per allenare il Napoli, se ADL scrocchia le dita..."

Napoli Calcio - Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante Radio Goal:

"Spalletti è un allenatore che piace da diversi anni a De Laurentiis e non è un caso che ci sono stati altri abboccamenti non andati a buon fine. Sa far giocare bene le sue squadre, ha grande personalità e in una piazza come Napoli ce lo vedo. Per venire ad allenare il Napoli c'è la fila alla Filmauro. Se De Laurentiis scrocchia le dita arrivano 7-10 allenatori pronti a chiedere la panchina del Napoli".