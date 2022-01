Alvino attacca: "Avete sentito Colantuono? Il Napoli ha sbagliato a giocare col freno a mano dopo il 4-1!"

Ultime calcio Napoli - Tweet al veleno quello di Carlo Alvino che replica alle dichiarazioni in conferenza stampa di Colantuono:

"Dopo aver sentito Colantuono in conferenza sono sempre più convinto che il Napoli ha sbagliato a giocare col freno a mano tirato dopo il 4-1. Gli avversari si rispettano giocando al massimo non “umiliandoli” senza infierire".

Dopo aver sentito Colantuono in conferenza sono sempre più convinto che il Napoli ha sbagliato a giocare col freno a mano tirato dopo il 4-1. Gli avversari si rispettano giocando al massimo non “umiliandoli” senza infierire.

Questo un passaggio delle parole di Colantuono che qui trovate con la conferenza integrale:

"Ci sta che il Napoli vinca con la Salernitana e l'Inter vinca col Venezia, ma dopo il danno poi perdi un giocatore per squalifica e un altro per infortunio, poi la sfida diventa complicata. Davide contro Golia in queste condizioni non lo batte mai, c'è differenza: non voglio fare polemica però, sono contento della partita incredibile che ha fatto la mia squadra fin quando è rimasta aggrappata alla partita. Il Napoli ha fatto molto di più, noi abbiamo pareggiato e poi sul rigore ci voleva più attenzione e poteva essere visto al VAR: magari diventava un'altra partita rientrare sul pareggio".