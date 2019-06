Alvino annuncia: "Manolas è un nuovo calciatore del Napoli, dopo toccherà ad James Rodriguez"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Manolas è un giocatore del Napoli, so che c'è un accordo totale, su tutto. L'ufficializzazione arriverà dopo le visite mediche, temporalmente lascerei questo alone di mistero. Non ci sarà nessuna sorpresa, nessun giallo. Le visite mediche si faranno e poi sarà ufficializzato Manolas. E, dopo di lui, toccherà a James Rodriguez".