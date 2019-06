Alvino a CN24: "Manolas, il Napoli ha comandato a casa della Roma dettando condizioni. Ora ADL pensa alle cessioni"

Carlo Alvino, di TV Luna, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Acquisti come Manolas sono motivi di soddisfazione. Il Napoli ha comandato a casa della Roma imponendo le proprie condizioni, difesa tra le migliori d’Europa. L’artefice principale? Bisogna dire che l’agente, Mino Raiola, rappresenta una garanzia. C’è anche un De Laurentiis che ha sparigliato le carte con quelle dichiarazioni. L’operazione inserendo anche Diawara risulta essere un capolavoro.

Da questo momento in poi il Napoli deve ufficializzare le cessioni. Anche quelle operazioni che risultano in sospeso: Mario Rui, Hysaj. Poi Rog, Vinicius, Inglese. La chiarezza mostrata dal Napoli sul mercato non ha eguali.

Verdi? Il Napoli non vuole svenderlo. Il calciatore non può valere 25 milioni. De Laurentiis non vuole fare minusvalenza e credono nei mezzi tecnici di questo calciatore. Lui vuole stare in azzurro. Se arrivano offerte ad una cifra indicata dal Napoli, altrimenti no”.