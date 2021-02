Alvino a CN24: "Juve-Inter spettacolo indegno, non c'è equità! Gattuso e il Napoli devono remare verso la stessa direzione"

Carlo Alvino di TV Luna è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Si parte dallo 0-0, Gattuso e la squadra sanno come devono affrontare l’Atalanta. Mi aspetto che il Napoli giocherà con spirito di sacrificio e intelligenza. Non sarà subito un Napoli all’arrembaggio. Il bene primario è il bene del Napoli e in questo momento bisognerà remare tutti nella stessa direzione. L’obiettivo del Napoli è il ritorno in Champions League, ma il Napoli tiene tanto alla Finale di Coppa Italia e ha voluto levare pressione dai calciatori. Juve-Inter ha dato uno spettacolo pessimo, una cartolina triste per il calcio italiano. Ci sono in ballo tanti soldi per i diritti televisivi per il futuro e abbiamo dato uno spettacolo indegno per questo. Rispondo con una grassa risata. Se ci fossero stati Crotone-Bologna lì, sarebbero fioccate squalifiche“.