Alvino a CN24: "Caso Osimhen? C'era un patto tra gentiluomini, qualcuno è venuto meno"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

“De Laurentiis spende i soldi? È cambiato il presidente del Napoli, c’è stata una vera e propria rivoluzione dopo 19 anni di presidenza ed il cambio di rotta parte del carattere di De Laurentiis che stringe la mano a Conte e gli assicura che lo accontenterà in tutto e per tutto. Se il calcio vuole andare verso una moralizzazione, segua De Laurentiis che ha dato segnale di coerenza e schiena dritta.

Sicuramente si poteva completare la squadra, la mancata cessione di Osimhen è stata un danno ma mi piace l’idea che ADL stringa la mano a Conte che gli detta le linee sul mercato e che la società ha seguito. Portare a Napoli fior fiori di calciatori senza cedere Osimhen è un mercato da 10 pieno.

Osimhen? Mi dicono che l’opzione Arabia è definitivamente saltata, c’è sempre stato un patto tra gentiluomini: quando il Napoli rinnova, è stato stretto un patto ed in questa storia non tutti, certamente non De Laurentiis, sono stati gentiluomini”