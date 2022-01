Altomare su Insigne: "Me lo sarei aspettato più radicato alla città, c'è un rischio da evitare"

Notizie Napoli calcio. Luca Altomare, ex centrocampista del Napoli, racconta a Tuttomercatoweb,com le sue sensazioni sul caso Insigne e la probabile partenza a fine stagione:

"Parliamo di un professionista dunque non credo che nel girone di ritorno eventualmente le sue prestazioni saranno inferiori. Offrirà il rendimento a cui ci ha sempre abituati. Quanto al trasferimento ci resto male. Penso, vedendola dall'esterno, che ci siano cose che vanno al di là del fatto economico, magari ci sono aspetti che non conosciamo. Certo, per chi è appassionato di calcio come i i bambini che hanno come idolo un calciatore come Insigne, veder prevalere la questione economica a scapito dell'attaccamento verso un popolo e una maglia dispiace. Però, ripeto, ci sono cose che forse che noi non sappiamo ed è giusto che ognuno prenda la decisione più opportuna: da tifoso mi sarei aspettato Insigne più radicato nella città e a portare avanti i colori del Napoli".

Come è stata gestita in generale questa vicenda?

"Non benissimo in un momento delicato della stagione in cui in palio c'è tanto, si parla della lotta scudetto e della Champions. Portare alla ribalta una cosa del genere destabilizza tutto. Poi è chiaro che l'ambiente, i tifosi, la società e la squadra dovranno essere bravi a creare barriere intorno per tenere sotto controllo la situazione".

Come potrà essere sostituito Insigne?

"Ci sono calciatori nella rosa del Napoli che possono crescere, mi riferisco ad Elmas e Lozano. Sono pedine che possono avere grossi margini di miglioramento e crescita. A livello tecnico, di corsa e intelligenza tattica possono far dimenticare un calciatore importante come Insigne"