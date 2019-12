Altomare: "Credo nella reazione in campionato e in Champions. Ibra? Lo prenderei sempre ma serve esperienza a centrocampo"

Ultime calcio Napoli - Luca Altomare, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”. Ecco quanto dichiarato:

“Mi aspetto una reazione importante da parte della squadra nelle prossime due partite, un segnale che dimostri che il peggio è passato sia dentro che fuori dal campo. Ci sono ritiri e ritiri, quelli veri si fanno perché c'è bisogno di ritrovarsi o per trovare la concentrazione giusta per una partita particolare e poi ci sono quelli punitivi che non è mai facile accettare, anche se parliamo di professionisti che dovrebbero comunque rispettare le decisioni e le disposizioni della società. Per dirla tutta, non sono stato per niente d'accordo con la decisione di interrompere arbitrariamente il ritiro dopo la gara con il Salisburgo. Ora ci vuole una forza particolare che casomai non sai nemmeno di avere, Napoli è anche questo, ti chiede sempre di dare qualcosa in più. In questo momento guarderei poco la classifica, preferirei ritrovare prima la serenità, anche se dall'esterno è davvero difficile capire cosa stia accadendo alla squadra, cosa si è inceppato perché questa è una rosa molto forte. Siamo arrivati comunque ad un bivio, o dentro o fuori e le prossime due partite ci diranno molto. Ogni calciatore ha le sue caratteristiche e non è semplice adattarli in altri ruoli o dargli altre mansioni, nel Napoli uno come Allan non ha un sostituto simile, bisogna sempre adattare qualcuno se manca il brasiliano. Uno come Ibrahimovic lo prenderei sempre, è straordinario e accenderebbe Napoli, per quanto riguarda il centrocampista, se a gennaio ci fosse la possibilità bisognerebbe coglierla ma ci vorrebbe un elemento più navigato rispetto ai nomi sicuramente interessanti che si fanno ma che sono troppo giovani per affrontare una piazza così importante in un momento così delicato”.