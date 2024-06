Altomare a CN24: "Conte riaccenderà la passione del popolo napoletano ma riparta da Di Lorenzo. Osimhen? Non so se andrà via. C'è un centrocampista che sarà protagonista" | VIDEO

Ai microfoni di CalcioNapoli24 Tv, durante la serata evento organizzata dal club Napoli Isola d'Ischia, dal nome 'Isola d'Ischia si tinge d'azzurro 2024', ha parlato l'ex Napoli, Luca Altomare:

“Conte al Napoli? Scelta giusta per riaccendere la passione del popolo napoletano che si è persa in questa stagione.

Futuro Di Lorenzo? Conte deve partire da chi ha portato in alto questa maglia e l’ha sudata, farei anche io carte false per tenere il capitano. Esistono dinamiche nel professionismo che vanno rispettate. Chi porta l’offerta e chi la valuta con il calciatore che deve scegliere: non vorrei essere nei suoi panni adesso ma spero di vederlo anche a Napoli e nel Napoli.

Centrocampo? Non ci sono più i portatori d’acqua che eravamo noi, correvamo per chi sapeva giocare di più a calcio: adesso lo sanno fare tutti compreso il portiere e quindi servono calciatori diversi, che sappiano dare del tu al pallone. Conte avrà ampia scelta sul mercato italiano ed europeo e arriveranno calciatori adatti al suo gioco.

Folorunsho? Un giocatore che ho seguito molto, l’ho incontrato quando ero nello staff di Mimmo Toscano, un giocatore che mi ha incuriosito sempre. Era un po’ lento e macchinoso ma ha acquisito competenze importanti e adesso è sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori. A Napoli può fare bene.

Chi al posto di Osimhen, che è ancora qui? Un altro calciatore importante e lo sarebbe al meglio nell’undici di Conte. Con il suo arrivo, molti calciatori, compreso Anguissa, sapranno esprimersi al meglio.

Il ricordo che ti porti dentro del tuo Napoli? Una grande opportunità, sono cresciuto come calciatore e uomo e mi ha dato la possibilità di giocare con Carnevale, Romano e De Napoli che mi hanno cresciuto e mi hanno dato consigli. Mi hanno aiutato tantissimo.

Italia, dove può arrivare? L’Italia non parte tra i favoriti ma può fare bene. Me lo auguro per Spalletti e tutti i giovani che ha chiamato”.