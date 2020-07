Altobelli: "Juventus? Più Ronaldo show che il gioco di Sarri, ha due squadre e la miglior rosa, non si poteva fare di più"

Ultime notizie calcio Napoli - Alessandro Altobelli, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio su Maurizio Sarri e sulla situazione in casa Juventus:

"Molto difficilmente si cambia l'allenatore in corsa. E' stato licenziato Allegri nonostante le finali di Champions e i campionati vinti. Tutto perché si voleva un altro gioco e per vincere la Champions. Ho visto più il Ronaldo show che il gioco di Sarri. Se Sarri non vince la Champions, non è una buona stagione per lui. La campagna acquisti nel mirino? Ha due squadre titolari, non si poteva fare di più. La rosa della Juve è la migliore, diciamo che Sarri non può fare le stesse cose che faceva in altre squadre minori".