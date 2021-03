Altobelli: "Difficile che un allenatore sia compatibile con De Laurentiis, anche andare in Europa League non lo considero un fallimento"

Alessandro Altobelli, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Canale 21:

"Difficile che un allenatore possa essere compatibile con De Laurentiis. E' da tempo che dico che la rosa del Napoli poteva lottare per i primi 4 posti tenendo conto anche della concorrenza. Guardando la classifica adesso dopo tanti ati e bassi, ad oggi vedo il Napoli la squadra che più può migliorare. C'è ancora la possibilità concreta di andare in Champions e credo che si sia un po' esagerato con le critiche. Anche arrivare in Europa League per me non sarebbe un fallimento. Koulibaly fa crescere la difesa ed è fondamentale per questa squadra e con lui anche la fase difensiva è migliorata tantissimo".