Altamura: "Non si può sostituire Kvara con Okafor. Ho una notizia su Osimhen"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto il giornalista di Cronache di Napoli Marcello Altamura: “C’è entusiasmo dopo la vittoria della Fiorentina. Nessuno si aspettava un risultato del genere. Comuzzo e Gosens hanno giocato una partita maiuscola, con Palladino che ha incartato tatticamente Inzaghi. Ma non mi aspettavo neanche un’Inter così brutta, che secondo me dipende troppo dai singoli. È un risultato molto importante per il Napoli, che deve arrivare con il vantaggio più corposo possibile. Credo che per l’Inter affrontare la Fiorentina subito avrà un certo peso. Vero che il Napoli sfiderà la Lazio, ma l’Inter andrà a Torino contro la Juventus. C’è la possibilità di mettere altri punti: creare un battistrada solido verso lo scontro indiretto sarebbe molto importante. Credo che Buongiorno sia pronto e quella con l’Udinese è una partita perfetta per lui. Da Castel Volturno ci sono riscontri positivi. Mercato di gennaio? Il mio giudizio è totalmente negativo. Faccio fatica a ricordare una capolista che a gennaio cede il miglior giocatore della rosa. Però non è il caso di sparare addosso a Okafor, ma non si può sostituire Kvara con lui. Al-Ahli su Osimhen? Era una idea già la scorsa estate, ma c’è stato un tentativo anche per questo inverno. Il calciatore ad oggi non vuole andare in Arabia e questo sembra chiaro. Se la seconda parte di stagione andrà bene i riflettori dei grandi club di Premier potranno accendersi, ma è ancora da vedere”.