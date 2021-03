Altafini: "Mio figlio tifa Napoli, ma non lo segue da vicino. Kaio Jorge? Molto bravo"

Napoli - Josè Altafini, ex calciatore di Napoli e Juventus, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli mi sembra dottor Jekyll e mister Hyde. Non riesce ad avere continuità. Mio figlio tifa per gli azzurri ma non li segue molto da vicino. Seguo le Coppe Europee, Champions su tutte. Kaio Jorge so che è molto bravo, in Italia c’è bisogno di dare spazio ai giovani. Ripartire dall’area di rigore in maniera esagerata è sbagliato. Bisogna sapere alternare questo tipo di costruzione dell’azione”.