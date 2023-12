Allegri svela: "Domani ci sarà un'assenza certa contro il Napoli"

Ultimissime Calcio Napoli - Juventus-Napoli, appuntamento venerdì 8 dicembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Gli azzurri ripartono dallo Stadium dopo la batosta casalinga subita contro l'Inter e la sconfitta per 3-0 al Maradona, con i bianconeri che invece arrivano a questa gara al secondo posto e sulle ali dell'entusiasmo, con la possibilità ancora una volta di superare momentaneamente l'Inter in attesa della sfida di sabato sera contro l'Udinese.

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa dal Konami Training Center di Castel Volturno alle ore 11:15, invece Massimiliano Allegri è atteso in sala stampa alle ore 14:00, con i bianconeri che si alleneranno in mattinata. Ecco uno stralcio della conferenza:

Juventus-Napoli, Allegri live in conferenza stampa

Allegri: "Voglia di rivincita rispetto allo scorso campionato? Tutte le annate sono diverse. A Napoli prendemmo una brutta batosta al Maradona l'anno scorso. Prendemmo il gol del 3-1 con Locatelli mezzo moribondo in campo. Il Napoli l'anno scorso viaggiava su numeri importanti, non cambia il valore della squadra e l'hanno dimostrato contro l'Inter. Siamo un gruppo importante anche a livello di valori. Desideriamo tutti i giorni di migliorare e desideriamo di battere l'avversario".

Allegri: "Cambiaso? E' un giocatore molto forte e molto intelligente. Da destra può darci una mano nello sviluppo nel gioco".

Allegri: "Chiesa sta facendo bene, deve confermarsi ancora".