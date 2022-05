Allegri su Ancelotti: "A Napoli dato per finito, ma è un vincente! Ecco i migliori allenatori per me"

Ultime notizie Serie A - Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia:

Chi sono i migliori tecnici della storia del calcio italiano?

"Quelli che vincono. Ancelotti. Capello, Trapattoni, Sacchi, Lippi, che hanno fatto la storia del calcio italiano. Carlo due anni fa dopo Everton e Napoli è stato dato per finito. In Italia ci sono tanti allenatori bravi e giovani, io sono anziano: possono avere la possibilità di allenare una grande squadra ma allenare una grande squadra e giocare per vincere è diverso da allenare una medio piccola senza responsabilità è diversa. Non c'entrano bravura tattica e tecnica: in D ed Eccellenza ci sono tecnici preparati e bravi, anche chi non è allenatore è preparato. L'allenatore non è solo quello, ci sono sfaccettature che non ci sono sui libri: se ce l'hai ce l'hai, se non ce l'hai non ce l'hai. Ci sono le categorie, piaccia o non piaccia. Quelli che vincono sono i più bravi".