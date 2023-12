Allegri: "Kvaratskhelia più accentrato e Natan terzino? Voglio dire una cosa a Mazzarri..."

Ultimissime Calcio Napoli - Juventus-Napoli, appuntamento venerdì 8 dicembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Gli azzurri ripartono dallo Stadium dopo la batosta casalinga subita contro l'Inter e la sconfitta per 3-0 al Maradona, con i bianconeri che invece arrivano a questa gara al secondo posto e sulle ali dell'entusiasmo, con la possibilità ancora una volta di superare momentaneamente l'Inter in attesa della sfida di sabato sera contro l'Udinese.

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa dal Konami Training Center di Castel Volturno alle ore 11:15, invece Massimiliano Allegri è atteso in sala stampa alle ore 14:00, con i bianconeri che si alleneranno in mattinata. Ecco uno stralcio della conferenza:

Juventus-Napoli, Allegri live in conferenza stampa

Allegri risponde a CalcioNapoli24: "Per il Napoli come vedo uno Kvaratskhelia più accentrato e Natan terzino sinistro? Innanzitutto dico che è un piacere ritrovare Mazzarri dopo tanto tempo, ma non so come ha preparato la partita. Non tutto sarà precluso. Sarà una bella partita".

Allegri: "Pressione sulla squadra? Quando siamo le squadre che puntano al vertice e quando sei alla Juventus devi sapere convivere con la pressione addosso".

Insomma, il tecnico juventino non ha voluto rispondere alla domanda su Kvaratskhelia e Natan, soffermandosi sul fare un saluto a Mazzarri che è tornato ad allenare il Napol.