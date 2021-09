Ultime calcio - Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa:

"Parlare di obiettivi a lunga scadenza non ha senso, ora dobbiamo pensare a battere lo Spezia. A vedere la classifica, che non voglio neanche guardare, questo è uno scontro salvezza. Un passettino alla volta, pensare a 3 mesi non ha senso".