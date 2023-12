Allegri in conferenza alla vigilia di Juve-Napoli, segui la diretta su CalcioNapoli24

Ultimissime Calcio Napoli - Juventus-Napoli, appuntamento venerdì 8 dicembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Gli azzurri ripartono dallo Stadium dopo la batosta casalinga subita contro l'Inter e la sconfitta per 3-0 al Maradona, con i bianconeri che invece arrivano a questa gara al secondo posto e sulle ali dell'entusiasmo, con la possibilità ancora una volta di superare momentaneamente l'Inter in attesa della sfida di sabato sera contro l'Udinese.

Walter Mazzarri parlerà in conferenza stampa dal Konami Training Center di Castel Volturno alle ore 11:15, invece Massimiliano Allegri è atteso in sala stampa alle ore 14:00, con i bianconeri che si alleneranno in mattinata. Potrete seguire qui la diretta testuale della conferenza con il nostro inviato all'Allianz Stadium.

Juventus-Napoli, Allegri live in conferenza stampa

Dalle 14:00 potrete seguire live la conferenza di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Napoli che si giocherà il giorno dell'Immacolata.