Allegri: "Bonucci out, recuperati Dybala e Chiesa! Troppi contagi? Le decisioni spettano agli organi di competenza"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli.

"Ramsey è un giocatore in uscita. Invece Morata non parte, è un calciatore di rendimento. Il suo problema è gli affibbiano etichette sbagliate, ma è molto importante: gli ho parlato e gli ho detto che da qui non si muove. Discorso chiuso".

Su Chiesa, Dybala e Danilo

"Abbiamo lavorato bene, avevamo bisogno di questi giorni. Abbiamo recuperato Chiesa e Dybala, Danilo rientra nei prossimi giorni".

"Bonucci fuori domani e domenica di sicuro, vediamo per la Supercoppa; Danilo la prossima settimana sarà a disposizione, Pellegrini e Kaio hanno avuto un attacco influenzale e hanno lavorato da soli. Arthur aspettiamo oggi l’esito del tampone se è negativo".

Sul centrocampo

"Avendo fuori Ramsey e Arthur, Locatelli giocherà di nuovo centralmente e tra gli altri ne giocheranno due".

Sui contagi

"Ci sono gli organi di competenza che devono decidere. Noi possiamo solo allenarci e giocare con quelli che abbiamo. Questo è uno stato di emergenza e bisogna trovare le soluzioni, nel bene o nel male".