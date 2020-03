Mario Sconcerti, giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L’Atalanta parte per Valencia per l’UEFA è un organo a parte rispetto alla Lega Serie A. Una soluzione potrebbe essere quella di mandare adesso in ferie, aprendo la sessione di mercato e facendo ripartire il campionato a luglio”.