Alemao: "Secondo scudetto incredibile, pensavamo di non farcela. Allan? Un peccato se andasse via"

Notizie Napoli calcio. Ricardo Alemao, ex giocatore azzurro, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live:

“Sono in Brasile, il nostro presidente non è una persona molto seria e siamo inguaiati senza quarantena. Sono ricordi bellissimi quelli del 1990. E’ stato uno scudetto fantastico, pensavamo di non farcela più. Questo momento è stato incredibile. Noi vincemmo a Bologna e il Milan perse a Verona. Personalmente non sapevo il risultato della sfida dei rossoneri, noi volevamo solo vincere per inseguire lo scudetto. Ci fu anche la monetina a Bergamo, fu un campionato strano. Noi giocavamo il nostro calcio sperando di vincere lo scudetto e ci siamo riusciti. Allan? Guarda sta facendo molto bene, è sempre importante avere giocatori forti in una squadra, ma naturalmente è difficile mantenere un campione con offerte economiche così importanti. Sarebbe un peccato se andasse via”.