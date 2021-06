Alemao, l'amico: "E' in terapia intensiva ma non è grave, dovrebbe uscire in 3-4 giorni. Di Napoli gli mancano due cose"

Ultime notizie calcio Napoli - Sabatino Durante, grande amico di Alemao, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ero in grande apprensione, ho provato a chiamare Ricardo ma non rispondeva nessuno. Ho rintracciato un amico che è in contatto con la moglie, incinta da 8 mesi ed anch'essa positiva. E' ricoverato in terapia intensiva ma, a detta della moglie, non è assolutamente grave e nel giro di poco tempo dovrebbe uscire. Si parla di tre o quattro giorni. Ovviamente serve sempre molta cautela quando si parla di Covid. E' una persona straordinaria. Mi ha sempre detto che gli manca di Napoli il panorama che si vedeva da casa sua quando giocava all'ombra del Vesuvio e la pasta e fagioli. Kaio Jorge? Arriva dal Santos e con tutto il rispetto con il Napoli stiamo parlando del Santos... Ha una storia incredibile. Non verrebbe al Napoli per fare la panchina ma non so a cosa possa servire agli azzurri".