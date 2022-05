Albertini: "Lo scudetto può perderlo solo il Milan. Sta scrivendo una grande storia"

Serie A - L'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, presente all'evento It's Padel Time, ha parlato alla stampa presente. Ecco quanto evidenziata da CN24.

"Se il Milan mi è piaciuto? Lo scudetto possono perderlo solo loro. Gli interisti mi ricorderanno il 5 maggio, io sono superstizioso. I rossoneri hanno la consapevolezza per giocarsela a Reggio Emilia pensando solo a loro stessi. Non dovessi essere a festeggiare a Milano domenica mi preoccuperei. Se lo avevo previsto? Il Milan non era in griglia davanti a tutti, ma il progetto e la squadra possono fare la differenza, ci sono altri fattori. Dimostra come il PSG non abbia ancora vinto la Champions League. Il Milan da due stagioni fa bene, è costante e sta crescendo, ha qualcosa meno in talento di altre squadre, ma sta scrivendo una grande storia".