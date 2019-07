Albarella: "Il Napoli non deve pensare alle possibili difficoltà iniziali di Sarri alla Juventus"

Eugenio Albarella, ex preparatore atletico della nazionale giapponese e della Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"E' molto importante svolgere la preparazione in un solo posto e non fare la tournèe in giro per il mondo, ma dipende anche da quanti calciatori titolari hai a disposizione. Il Napoli resta in un quadro internazionale una delle poche squadre che si può permettere per scelta della società di avere ancora questa opportunità classica. Ci sono i pro di fare le tournèe, chi è un buon gestore può essere avvantaggiato da certi viaggi estivi con tutta la squadra. L'anno scorso Sarri fece un breve periodo di ritiro a Londra, poi partì per la tournèe. All'inizio il Chelsea ha fatto benissimo, poi è calato per un rigetto da parte dei calciatori al progetto Sarri. Il Napoli deve partire forte e non deve pensare alle eventuali difficoltà degli altri. Il Napoli ha un grande allenatore, una grande squadra e deve puntare il proprio obiettivo pensando solo a sè stesso".