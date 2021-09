Albarella: "Coppa d'Africa? Il Napoli ha l'obbligo di dare i giocatori alle Nazionali: la mancata partenza porterebbe alla squalifica"

Napoli Calcio - Eugenio Albarella è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli non può non mandare i propri calciatori alla coppa d'Africa in quanto è patrocinata dalla FIFA. I club hanno l'obbligo di dare i calciatori quando convocati, la non risposta alla chiamata porterebbe alla squalifica dei tesserati. Da regolamento, le società hanno l'obbligo di dare i calciatori almeno dieci giorni prima dell'esordio della Nazionale in coppa".