Albarella: "C'è incertezza sulla ripartenza: viviamo alla giornata. Servono almeno 15 giorni di allenamenti per ricominciare la stagione"

Ultime calcio Napoli - Eugenio Albarella è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"In questo momento poter dare una data e certezza sulla ripartenza dei campionati. Non si è ancora al picco, in Cina solo oggi comincia ad esserci il calo di contagi. Orientativamente, se sono quelle le date, almeno 15 giorni prima serve radunare le squadre. Non viviamo una situazione ideale e non è facile dare date. I medici, la lega e i tecnici possono trovare una data comune per cominciare tutti allo stesso momento. Ho visto il video di Demme, un lavoro che è stato organizzato con il club. Ovviamente ci sono c0nsigli anche sul cibo e la dieta da seguire".