Albania, Reja: "Hysaj il migliore contro l'Inghilterra. Napoli è l'emozione più grande della carriera"

Edoardo Reja, allenatore dell'Albania ed ex del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Tra 2 giorni mi vaccino, bisogna farlo, è l'unico modo per uscire da questa pandemia. Il Napoli può tranquillamente andare in Champions. Hysaj è stato bravissimo nelle partite dell'Albania, contro l'Inghilterra è stato il migliore, il Napoli è preparato e ben allenato. Adl sa apprezzare il lavoro e la dedizione di chi ce la mette tutta. Napoli resta l'emozione più grande della mia carriera. La scalata dalla C alla A è stata bellissima. La sfida alla Juve sarà importante perché è uno scontro diretto. La rosa è adeguata e la squadra è carica".