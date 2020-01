Mario Mandzukic, neo calciatore dell'Al Duhail ed ex Juventus, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Non giocare è stato qualcosa di nuovo per me, ma sono un guerriero e lavoro sempre duro per restare in forma. Sarri? Non mi piace parlare del passato. Ho già scritto sui social quello che avevo da dire, quindi non mi ripeterò. Ho imparato tanto da tutti gli allenatori che ho avuto e sono molto contento di aver lavorato con Allegri".