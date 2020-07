Oma Akatugba ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Oggi allle 19 potrebbe essere ufficializzato Osimhen-Napoli, il costo dell'operazione è di 50 milioni. Non ho notizie di un inserimento di Karnezis. Ho sentito che vorrebbe mantenere la numero 7, ma alla fine sceglierà la 9. Victor oggi a Lille, poi andrà in vacanza, al termine raggiungerà Napoli. Con Gattuso non ha parlato molto, Victor gli ha detto che darà il massimo"