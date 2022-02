Ajax, Tagliafico: "Sono deluso dalla società, il Barcellona era un'occasione unica da non perdere"

Le parole di Nicolas Tagliafico che è stato accostato al Napoli e vicinissimo al trasferimento al Barcellona nella scorsa sessione di mercato di gennaio.

Queste le parole di Nicolas Tagliafico sul trasferimento al Barcellona al noto quotidiano spagnolo As:

"In quattro anni all'Ajax ho giocato con la testa rotta, con gli occhiali protettivi, non mi sono mai tirato indietro. Adesso sono deluso. La società ha le sue ragioni, ma il trasferimento al Barcellona era un'occasione unica da non perdere".