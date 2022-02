Ajax, il ds Overmars: "Tagliafico non ha trovato l'ambiente giusto con noi, gli auguro il meglio"

Le parole del direttore sportivo dell'Ajax Marc Overmars sulla cessione di Tagliafico in estate. Il calciatore non è stato lasciato partire a gennaio per strategie di società. Queste le parole di Marc Overmars in conferenza stampa:

"Tagliafico è un giocatore fantastico che però qui non ha trovato l'ambiente giusto. Gli auguro il meglio per il futuro, però deve pensare all'Ajax prima di tutto. Se il Barcellona avesse voluto prenderlo in prestito, noi avremmo dovuto trovare un sostituto adatto in quel ruolo. Non potevamo spararci in un piede".

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli