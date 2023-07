A.I.N.C., il presidente Passaretti: "I club avvicinano la gente al Napoli, devono stare vicino alla società. Osimhen? Con lui si parte favoriti" | VIDEO CN24

All'inaugurazione del Club Napoli Boscoreale 'Lava e Lapilli' era presente Saverio Passaretti, presidente Associazione Italiana Napoli Club. Queste le sue parole ai microfoni di CalcioNapoli24:

“Ennesima inaugurazione di un Napoli Club, c'è grande entusiasmo dopo la vittoria dello scudetto. Fatto naturale, dopo la vittoria dello scudetto con Maradona, per esempio, avevamo 500 Napoli Club in tutto il mondo. Certo che c'è la volontà e la passione da parte nostra di allargare sempre gli orizzonti. Sarebbe importante un incontro con la società per chiarire il ruolo del tifoso, remando tutti dalla stessa parte. I club sono storicamente un qualcosa sul territorio che avvicina la gente al Napoli, quindi vanno rinforzati e devono stare vicino alla società, così come viceversa: guardando un allenamento, magari avendo ospite un calciatore. E' importante per tutti. Sono contento di essere a Boscoreale, ricordo il primo club Napoli dell'amico Gaetano Ardia, presidente storico, poi ci fu Felice Marano e Danilo Marigliano e stasera c'è Gaetano Troise che ridà voce a Boscoreale, che è stata storicamente una cittadina piena di cuori azzurri. Osimhen? Una squadra con Victor Osimhen parte favorita per il campionato, senza di lui diventerebbe dura. L'importante è essere competitivi, anche se alla fine vince una sola squadra. L'unica società che ha la possibilità di poter acquistare è il Napoli, potenzialmente la società più forte in Europa visto che ha incassato 250mln. Garcia e il modulo? Persona intelligente, se il Napoli ha vinto con il 4-3-3, lui ripartirà con il 4-3-3. Poi cambierà in corso d'opera, così come fanno i grandi allenatori”.