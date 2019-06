Aidacon, il presidente Claps: "Sarri alla Juventus? E' libero di scegliere ma è un traditore!"

Carlo Claps, presidente di Aidacon consumatori che di recente ha portato avanti e vinto la battaglia dei napoletani contro l'assegnazione dei diritti televisivi del nostro campionato, è intervenuto ai microfoni de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ricordo quando Sarri disse che era 'da querela' accostarlo alla Juventus, che voleva dare l'assalto al palazzo per prendersi il potere e il suo gestaccio ai tifosi bianconeri dopo la partita vinta allo Stadium. E' stato lui stesso a cucirsi addosso il vestito dell'anti-juventino, incarnando alla perfezione lo spirtito del tifoso napoletano. E' stato coerente Hamsik che negli anni migliori della sua carriera ha detto no a Milan e Juventus, non ditemi che uno come Sarri senza la Juventus non avrebbe allenato. Libero di scegliere ma è un traditore".