AIC, Calcagno a Kiss Kiss: "Ripartenza? Decisione sulla data condivisa, casi di positività non spaventano. Cinque sostituzioni da confermare"

Ultimissime calcio Napoli - Umberto Calcagno, videpresidente dell’AIC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La decisione sulla data per la ripartenza è stata condivisa. Conosciamo tutti che è una stagione straordinaria, condizionata dal fatto che la stagione precedente è finita con ritardo. Noi da tre anni solleviamo il problema dei calendari in relazione agli impegni europei dei top club. Credo che sia importante confermare le cinque sostituzioni. Servono a dare respiro ed a far tirare il fiato ad alcuni calciatori. Cambierà la gestione ma la professionalità degli staff è ad un livello eccezionale. Casi di positività? Non ci deve spaventare perché dobbiamo convivere con il virus ed abbiamo un contatto costante con il CTS”.