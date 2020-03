AIC, Calcagno: "Problema giocatori in scadenza? Mi auguro che l’unico problema da affrontare sia quello di sforare nella prossima stagione sportiva"

Ultime notizie calcio. Umberto Calcagno, vicepresidente dell’Assocalciatori, è intervenuto ieri ai microfoni di Maracana su TMW Radio:

"Ci hanno rimproverato che volevamo fermare tutto. Il calcio è un elemento importante della nostra vita e un comparto strategico per il sociale. Con il calcio lavorano milioni di persone. Ognuno deve fare dei sacrifici. Problema giocatori in scadenza? Mi auguro che l’unico problema da affrontare sia quello di sforare nella prossima stagione sportiva. Non sarà semplice ma mi auguro che sia il problema più difficile da affrontare perché è risolvibile”.