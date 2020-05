Ultime notizie calcio - Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TG Com:

“L’orario delle 16,30 per le partite estive è sbagliato. Siamo contrari. Sulla questione stipendi non è semplice trovare una soluzione condivisa. Rimandare le scadenze e fare le cause sugli stipendi di marzo e aprile non è la chiave giusta per noi”.