AIC, Calcagno: "Calendario troppo intasato, va tutelata la salute dei calciatori: si deve giocare meno!"

Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"E' vero che il calendario è molto intasato, ma noi come settore stiamo dando un segnale molto forte al fine di tutelare tutti. La Serie A è il nostro motore ed è quello che va maggiormente salvaguardato. Stiamo dando dei segnali, anche la politica li raccoglierà favorevolmente. Calendari stretti? Da quattro anni insieme a FIFPro denunciamo questa problematica. Con la pandemia poi si sono acuiti, veniamo da tre campionati giocati uno dietro l'altro ed ora avremo anche i Mondiali in inverno che causeranno delle difficoltà nella prossima stagione. Dobbiamo tutelare i grandi eventi, ma va salvaguardato l'aspetto sportivo. I campionati sono il motore della nostra passione, c'è da programmare un sistema in grado di tutelare la salute dei giocatori. Si deve giocare di meno, fa piacere vedere che in tanti se ne stiano rendendo conto. Le ricchezze vanno distribuite a livello nazionale per aumentare la competitività e lo spettacolo".