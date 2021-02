Agroppi: "I giocatori sono fermi in campo, bisogna capire se questa squadre ha voglia di sacrificarsi per il proprio allenatore"

Aldo Agroppi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gattuso ha le sue colpe fino ad un certo punto, ma poi le colpe sono dei calciatori. Con il Granada hanno subito un gol tutti fermi e lasciando soli chi ha crossato e marcatore. Gattuso è generoso perché si prende tutte lui le colpe. Bisogna capire se i calciatori hanno veramente voglia di sacrificarsi per questo allenatore".