Napoli - Stefano Agresti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Radio: "Per la Roma paradossalmente è più facile puntare all’Europa League che al quarto posto, visto che ci sono ostacoli complicati, ci sono troppe partite di mezzo. In Europa ci sono 3-4 concorrenti toste con cui però la Roma se la può giocare. Roma-Napoli è una partita difficilissima, loro la preparano da 8 giorni, la Roma la preparerà in un giorno"