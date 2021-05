Agresti: "Napoli miglior organico con Juventus e Inter, ripartirà con grandi ambizioni l'anno prossimo"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Stefano Agresti, giornalista.

"De Laurentiis stupisce spesso, l'abbiamo visto anche con Conceicao. Secondo me il favorito per la panchina del Napoli al momento è Spalletti ma le sorprese sono possibili. Allegri? Maggiori difficoltà, ha proposte dalla Juventus e dal Real Madrid. Da quello che si sa lui sarebbe orientato ad attendere il Real, quindi mi sembra difficile. Mentre Spalletti è un'operazione già avviata da tempo, mi sembra il nome più probabile. Inzaghi e Sarri? Tutte opzioni valide. Facendo un'analisi tecnica forse l'organico del Napoli non è adatto al tipo di calcio proposto dalla Lazio in questi anni. Con Sarri ci sarebbe da risanare il rapporto definitivo con De Laurentiis e poi andrebbe risolta la questione relativa alla penale che dovrebbe pagare la Juventus, bisogna vedere perché tra la Juve e Sarri c'è un braccio di ferro con la penale. Allegri sicuramente dovrà decidere prima di un'eventuale squalifica per Real Madrid e Juventus in Champions League. La scelta del Real andrebbe oltre questo. Ci sono club in Italia che hanno affrontato la crisi economica della pandemia con difficoltà ma con minori problemi rispetto ad altri, come Napoli, Atalanta e Lazio. Per me il Napoli, insieme a Juventus e Inter, aveva l'organico migliore. Credo che l'anno prossimo sia destinato a ripartire con legittime grandi ambizioni".