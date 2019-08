Agresti: "Isco o James al Milan? Nomi difficili senza le Coppe. Juve in difficoltà nelle cessioni, Napoli e Inter vicine"

Notizie Calcio - Ai microfoni di Radio Sportiva, l'esperto di mercato Stefano Agresti ha parlato delle trattative in serie A:

"Juve? Non è una situazione facile da gestire, anche perché tanti giocatori considerati in esubero continuano a rifiutare le offerte che arrivano per loro. E' in una situazione di difficoltà perché ha degli eccessi in rosa che ancora non è riuscita a vendere, ci potrebbero essere dei tagli pesanti nella lista Champions. E' ancora più forte delle altre, anche se mai come in passato il Napoli e l'Inter sono vicine. Isco o James al Milan? Sono nomi suggestivi ma difficili da raggiungere per via dell'ingaggio e per il fatto che il Milan non disputa le coppe europee"