Agresti: "Demme al Napoli, operazione fatta: il papà tifa per gli azzurri. Lobotka? Si farà!"

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano Agresti, giornalista:

“Demme al Napoli è un’operazione praticamente chiusa. Il papà è tifoso del Napoli per cui il ragazzo è legato alla città e arriva con le motivazioni giuste. Non scatena l’entusiasmo della gente, ma a volte serve essere funzionali. Lobotka? Ci sono stati ostacoli inattesi, ma dalle informazioni che abbiamo, pensiamo che l’operazione si chiuderà. Milik piace a Simeone, ma l’Atletico Madrid in questo momento è orientato su altri attaccanti, su Cavani in particolare. Il Napoli vorrebbe rinnovare fino al 2024 il contratto di Milik e anche in questo caso ci arrivano informazioni positive”.