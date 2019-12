Agresti: "De Laurentiis è spesso sgarbato, ma ha fatto un lavoro straordinario a Napoli"

Stefano Agresti è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"De Laurentiis ha provato a fare l'ultimo salto di qualità trattenendo i migliori giocatori al Napoli. Anche se i risultati di questa stagione sono molto negativi, è sbagliato ritenerlo un bluff. Credo che obiettivamente De Laurentiis al Napoli abbia fatto un lavoro straordinario. Spesso usa modi sgarbati e non condivide le responsabilità, ma ha tenuto la squadra in questi anni a livelli di assoluta eccellenza. Ed i conti in ordine"